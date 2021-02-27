 Сказъ про царевича Симеона, Бабу Ягу и тайные службы - Kancstc - читать книгу в онлайн-библиотеке
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Сказъ про царевича Симеона, Бабу Ягу и тайные службы

28K
бояръаниме, магия, россия, сильный герой, спецслужбы, тайны, тайные общества, тайные службы, фсб
Это история про выпускника Академии ФСБ, который при распределении попадает в ну очень секретное подразделение, которое занимается магией, экстрасенсами и вообще всяческой чертовщиной. И завертелось: древние артефакты, безответственные маги, тайные общества, нечисть, которую приходится гонять с московских улиц, попаданцы из других миров, порой очень непростые... А тут ещё выясняется, что сам главный герой совсем не так прост, как он сам о себе думал. К делу подключается Баба Яга... А у Бабы Яги есть хорошенькая внучка... И всё бы хорошо, но вот только Баба Яга, как всегда, против...

Примечания автора:

В оформлении книги использованы:
Иллюстрация И. Я. Билибина (находится в общественном достоянии).
Графический образ из визуальной новеллы "Бесконечное лето", согласно лицензии CC BY-NC-SA 4.0.
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Bloodlust
#

Семён Персунов! Вообще не палишься, анон 😆 

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Kancstc автор
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Ну так ему и приходится шифроваться в режиме глухого анонимуса. При том, что всякая сволочь пытается его деанонимизировать (о! бЛ...таки сумел написать это слово, кажись без ошибки. А вот выговорить не могу!), что чревато поворачиванием шеи под несовместимым с жизнью углом.

 раскрыть ветвь  0
Артем Каданин
#

Зачем брать БЛ, если пишешь не БЛ?

 раскрыть ветвь  1
Kancstc автор
#

Это в БЛ Ягична пробралась. А потом Семён поступил в Академию ФСБ и понеслась...

 раскрыть ветвь  0
Gorbun
#

Эх. Закончилось.

Проду! Проду!

 раскрыть ветвь  3
Kancstc автор
#

Будет тебе прода. Если всё пойдёт так как я хочу, если рак на горе не свистнет, если... Короче, если  Чтонетак обойдёт нас стороной, то к концу июля второй том будет.

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Gorbun
#

Как же бесят последние азацц, с которых новая глава начинается!

Но сказки на новый лад я обожаю, так что ушел читать дальше )))

 раскрыть ветвь  0
Mirlox
#

Из бесконечного лета только графический образ? 

 раскрыть ветвь  3
Kancstc автор
#

Ещё имена. И всё.

По БЛ у меня есть фанфик: "Второй шанс", здесь же лежит.

 раскрыть ветвь  2
Тамара Крицкая
#

Душа просто требует продолжения. Замечательная история! Спасибо!

 раскрыть ветвь  0
Mirlox
#

Второй том планируется? 

 раскрыть ветвь  1
Kancstc автор
#

Пока да. Но многое будет зависеть от активности читателей.

 раскрыть ветвь  0
Никита Аверин
#

Очень понравилось. И русская сказочность, оказавшаяся былинностью, и вплетение исторических персонажей в магическую реальность. Матримониальная линия тоже хороша. ;) 

Еще очень доставило яркое описание в финале либероидных воззрений ВелМастера ВМЛР,

И точно припечатанное - холоп. Как и все, считающие так же. 

Отлично! Очень надеюсь на продолжение. 

 раскрыть ветвь  2
Kancstc автор
#

Так и эта книга ещё не кончена. И продолжение планируется.

 раскрыть ветвь  1
Алексеич
#

Аннотация впечатлила. Мне ещё показалось, что автор был вдохновлён сюжетом аниме "Оккультные служащие полуночи". Концепт схож – отучился в, скажем так, специ. училище, под распределением попал в детективное агентство, которое занимается мифическими существами. Сам оказался в итоге не прост, ибо был наделён силой слышать этих существ. Песочные уши – так называлось явление. 


Ничуть не принимаю оригинальность этого произведения, ибо ещё не брался за чтение, лишь выражаю эмоции.

 раскрыть ветвь  1
Kancstc автор
#

Не смотрел, честно скажу. Впрочем, думаю, сюжет настолько очевиден, что гуляет по многим произведениям.

 раскрыть ветвь  0
LeAnidych
#

почти месяц без проды😒 

 раскрыть ветвь  2
Kancstc автор
#

Ждите и надейтесь, уже скоро. Ибо надежда - тот путеводный свет, что волею Меняющего Пути ведёт нас из отчаяния Гниющего Сада /*агобогонравоКрадйывижл*/

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Людмила Менькова
#

начала читать. класс зашло. спасибо, автор. скачиваю, как разрешил ))))

 раскрыть ветвь  0
MacTepcHoB
#

Шикарно! Спасибо большое, жду продолжения.

 раскрыть ветвь  0
Mirlox
#

Автор ты там жив??? 

 раскрыть ветвь  3
Kancstc автор
#
 раскрыть ветвь  2
Владимир Шувалов
#

Эм... Автор, ты куда пропал? Когда прода?)

>_>

Есть подозрение, что его вызвали куда надо и кто надо... Но это не точно

 раскрыть ветвь  1
Kancstc автор
#

Короче, получилось так, что я начал выкладку не дописав две последние главы. Сейчас дописываю, думаю в воскресенье - понедельник закончу выкладывать.

 раскрыть ветвь  0
Антон Санин
#

Достойно. очень познавательно и легко написано, про славяно-гиперборейскую мифологию хотя и примитивно но современным подросткам однозначно читать, что бы понимать какого уровня древности реально славянская история.

 раскрыть ветвь  0
Нигрол
#

Очень интересно.. 

Наконец то что то по душе нашел почитать.. 

Автору.. благодарю.. 

 раскрыть ветвь  0
Darry
#

Блядские хаоситы! 

 раскрыть ветвь  3
Kancstc автор
#

Где тут хаоситы? Откуда тут хаоситы? Тут совсем другой сеттинг.

 раскрыть ветвь  2
Евгений Долинский
#

Очень интересно редко встречаются книги с такой тематикой жду продолжения. Поклон автору.

 раскрыть ветвь  0
Wizziest
#

Очень интересный сеттинг, надеюсь, что книга получится отличной (с приветствия Слави улыбнуло, не зря бл проходил)

 раскрыть ветвь  0
Владимир Воронцов
#

Привет автору !  Совсем не плохо дя начала ! Спасибо ! Продолжайте в том-же духе !

 раскрыть ветвь  1
Kancstc автор
#

Спасибо, постараюсь.

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