Сказъ про царевича Симеона, Бабу Ягу и тайные службы
весь текст 519 384 зн., 12,98 а.л.
Цикл: Сказы про царевича Симеона #1
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Это история про выпускника Академии ФСБ, который при распределении попадает в ну очень секретное подразделение, которое занимается магией, экстрасенсами и вообще всяческой чертовщиной. И завертелось: древние артефакты, безответственные маги, тайные общества, нечисть, которую приходится гонять с московских улиц, попаданцы из других миров, порой очень непростые... А тут ещё выясняется, что сам главный герой совсем не так прост, как он сам о себе думал. К делу подключается Баба Яга... А у Бабы Яги есть хорошенькая внучка... И всё бы хорошо, но вот только Баба Яга, как всегда, против...
Примечания автора:В оформлении книги использованы:
Иллюстрация И. Я. Билибина (находится в общественном достоянии).
Графический образ из визуальной новеллы "Бесконечное лето", согласно лицензии CC BY-NC-SA 4.0.
- Глава 1. ФСБ и коттедж без курьих ножек
- Глава 2. В пещерах каменных...
- Глава 3. Упс – самое страшное слово в атомной физике, чёрной магии и при исследовании родословных
- Глава 4. Суженая-ряженая
- Глава 5. И где тут куриные ноги?
- Глава 6. Подкидной царевич
- Глава 7. Свидания во сне и наяву
- Глава 8. О царевнах и старухах
- Глава 9. Дядька из неотсюда
- Глава 10. Оливье в голове или учиться, учиться и учиться...
- Глава 11. Рождественские встречи
- Глава 12. Первая вербовка
- Глава 13. По обычаю гандхарвов
- Глава 14. Вокруг да около
- Глава 15. Битвы под ковром
- Глава 16. Высокая политика
- Глава 17. Кто есть кто?...
- Глава 18. Бек Хусим ибн...
- Глава 19. Допризывался...
- Глава 20. Разбор пролётов
- Глава 21. В руках Государя...
- Глава 22. Братья и небратья
- Глава 23. Первый донос
- Глава 24. Сивка-Бурка
- Глава 25. Царская охота
- Глава 26. Всякая всячина
- Глава 27. Сватовство героя
- Глава 28. ...сам проникаешься ересью...
- Глава 29. Припасы старины глубокой
- Глава 30. Маленький фамильный замок
- Глава 31. Звёзды падают в августе
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Семён Персунов! Вообще не палишься, анон
Ну так ему и приходится шифроваться в режиме глухого анонимуса. При том, что всякая сволочь пытается его деанонимизировать (о! бЛ...таки сумел написать это слово, кажись без ошибки. А вот выговорить не могу!), что чревато поворачиванием шеи под несовместимым с жизнью углом.
Зачем брать БЛ, если пишешь не БЛ?
Это в БЛ Ягична пробралась. А потом Семён поступил в Академию ФСБ и понеслась...
Эх. Закончилось.
Проду! Проду!
Будет тебе прода. Если всё пойдёт так как я хочу, если рак на горе не свистнет, если... Короче, если Чтонетак обойдёт нас стороной, то к концу июля второй том будет.
Как же бесят последние азацц, с которых новая глава начинается!
Но сказки на новый лад я обожаю, так что ушел читать дальше )))
Из бесконечного лета только графический образ?
Ещё имена. И всё.
По БЛ у меня есть фанфик: "Второй шанс", здесь же лежит.
Душа просто требует продолжения. Замечательная история! Спасибо!
Второй том планируется?
Пока да. Но многое будет зависеть от активности читателей.
Очень понравилось. И русская сказочность, оказавшаяся былинностью, и вплетение исторических персонажей в магическую реальность. Матримониальная линия тоже хороша. ;)
Еще очень доставило яркое описание в финале либероидных воззрений ВелМастера ВМЛР,
И точно припечатанное - холоп. Как и все, считающие так же.
Отлично! Очень надеюсь на продолжение.
Так и эта книга ещё не кончена. И продолжение планируется.
Аннотация впечатлила. Мне ещё показалось, что автор был вдохновлён сюжетом аниме "Оккультные служащие полуночи". Концепт схож – отучился в, скажем так, специ. училище, под распределением попал в детективное агентство, которое занимается мифическими существами. Сам оказался в итоге не прост, ибо был наделён силой слышать этих существ. Песочные уши – так называлось явление.
Ничуть не принимаю оригинальность этого произведения, ибо ещё не брался за чтение, лишь выражаю эмоции.
Не смотрел, честно скажу. Впрочем, думаю, сюжет настолько очевиден, что гуляет по многим произведениям.
почти месяц без проды
Ждите и надейтесь, уже скоро. Ибо надежда - тот путеводный свет, что волею Меняющего Пути ведёт нас из отчаяния Гниющего Сада /*агобогонравоКрадйывижл*/
начала читать. класс зашло. спасибо, автор. скачиваю, как разрешил ))))
Шикарно! Спасибо большое, жду продолжения.
Автор ты там жив???
Задержечка вышла. Подробности тут: https://author.today/post/154393
Эм... Автор, ты куда пропал? Когда прода?)
Есть подозрение, что его вызвали куда надо и кто надо... Но это не точно
Короче, получилось так, что я начал выкладку не дописав две последние главы. Сейчас дописываю, думаю в воскресенье - понедельник закончу выкладывать.
Достойно. очень познавательно и легко написано, про славяно-гиперборейскую мифологию хотя и примитивно но современным подросткам однозначно читать, что бы понимать какого уровня древности реально славянская история.
Очень интересно..
Наконец то что то по душе нашел почитать..
Автору.. благодарю..
Блядские хаоситы!
Где тут хаоситы? Откуда тут хаоситы? Тут совсем другой сеттинг.
Очень интересно редко встречаются книги с такой тематикой жду продолжения. Поклон автору.
Очень интересный сеттинг, надеюсь, что книга получится отличной (с приветствия Слави улыбнуло, не зря бл проходил)
Привет автору ! Совсем не плохо дя начала ! Спасибо ! Продолжайте в том-же духе !
Спасибо, постараюсь.