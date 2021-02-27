Сказъ про царевича Симеона, Бабу Ягу и тайные службы

Аннотация впечатлила. Мне ещё показалось, что автор был вдохновлён сюжетом аниме "Оккультные служащие полуночи". Концепт схож – отучился в, скажем так, специ. училище, под распределением попал в детективное агентство, которое занимается мифическими существами. Сам оказался в итоге не прост, ибо был наделён силой слышать этих существ. Песочные уши – так называлось явление.





Ничуть не принимаю оригинальность этого произведения, ибо ещё не брался за чтение, лишь выражаю эмоции.